வானர சேட்டைனா அது இதுதானா? தீபாவளியன்று தீக்கிரையான வீடு! குரங்கு தான் காரணம்! எப்படி நடந்தது?

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : சிவகங்கை தீபாவளி பண்டிகையின் போது குரங்கு வீட்டுக்குள் புகுந்து மெழுகுவர்த்தியை தட்டி விட்டதால் வீடு முழுவதும் எரிந்து சேதமான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தீபாவளியன்று வீடு தீக்கிரையான சோக சம்பவம் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே காளாப்பூரில் வசித்து வருபவர் சண்முகசுந்தரம் இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் 3 வயதிலும்.1 வயதிலும் உள்ளனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசு வெடிக்கவேண்டும் என 3 வயது மகள் அவரது அம்மா ராணியை வற்புறுத்தியுள்ளார்.

அடம் பிடித்து அழுததால் மெழுகுவர்த்தியை பற்றவைத்துள்ளார். அதன் அருகிலே வெடிகள் வெடிப்பதற்காக புஸ்வானம்.ராக்கெட் உள்ளிட்ட வெடிகள் வைத்துள்ளார்.

English summary

During the Diwali festival, a monkey entered the house and knocked over the candle, causing the whole house to burn down and causing great shock in Sivagangai . Let's have a detailed look at the house fire incident on Diwali.