ரோஸு அழகான ரோஸு நீ! சிங்கப்பூரில் ஜாலியாக டிக் டாக்! கம்பி நீட்டிய காதலனுக்கு காத்திருந்த ட்விஸ்ட்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : சிங்கப்பூரில் டிக் டாக்கில் பழகிய பெண்ணை ஏமாற்றவிட்டு, சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டைக்கு வந்த இளைஞர் மீது சிங்கப்பூர் பெண் ஆன்லைன் புகார் அளித்த நிலையில், அவரை திருமணம் செய்த இருந்த மணப்பெண் திருமணத்தை நிறுத்தியுள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை சேர்ந்தவர் புத்தூரணி பிரபு இவர் சிங்கப்பூரில் ஹோட்டல் ஒன்றில் வேலை பார்த்துக் கொண்டே அங்கு டிக்டாக்கில் வீடியோக்கள் பதிவிட்டு வந்துள்ளார்.

டிக் டாக் மூலம் சிங்கப்பூர் வாழ் இந்திய பெண்ணான சியாமளா என்பவரும் இவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இருவரும் இணைந்து பல டிக் டாக் வீடியோக்களையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.

சிங்கப்பூரில் இருந்து வெளியேறி தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓடினார் கோத்தபாய ராஜபக்சே!

English summary

A Singaporean woman has filed an online complaint against a young man who came to Devakottai in Sivagangai district after cheating on a woman he met on Tik Tok in Singapore, and the bride who married him has called off the wedding.