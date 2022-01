ராஜேந்திர பாலாஜி முக்கிய தலைவர்.. சீக்கிரமே குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிப்பார் பாருங்க! பாஜக அண்ணாமலை

Sivagangai

oi-Vishnupriya R

சிவகங்கை: முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி விரைவில் குற்றமற்றவர் என நிரூபிப்பார் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கையில் வேலுநாச்சியாரின் 292 ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு அவரது உருவச்சிலைக்கு தமிழக பாஜகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதையடுத்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

7 தமிழர் விடுதலைக்காக ஆளுநரிடம் மீண்டும் அழுத்தம் கொடுப்போம்... சொல்கிறார் அமைச்சர் ரகுபதி

அப்போது அவர் கூறுகையில் தமிழக மக்கள் மேல் 7 ஆண்டுகளாக பிரதமருக்கு அன்பு, பாசம், காதல் குறையாமல் இருந்து வருகிறது. திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் போது ஒரு பேச்சு ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் போது ஒரு பேச்சு பேசுகிறது.

English summary

BJP Annamalai says that Rajendra Balaji will soon prove he is honest, till then we have to wait.