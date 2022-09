மாலை டும்டும்! பிரான்ஸ் மணமகள்..சிவகங்கை மணமகன்! களைகட்டிய காரைக்குடி! தமிழ்னா அவ்வளவு பிடிக்குமாம்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் பிரான்ஸ் நாட்டுப் பெண்ணை காதலித்து இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்ட நிலையில், தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழர் கலாச்சாரம் மிகவும் பிடித்தமானது என மணப்பெண் கூறியுள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அமராவதி புதூரில் விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்கராசு - இவர் மாணிக்கவள்ளியின் தம்பதியினர்.

தங்கராசு பிரான்ஸ் நாட்டில் அம்பாசிடரில் பணிபுரிந்து வருவதால் தனது மனைவியுடன் பிரான்ஸ் நாட்டிலேயே வசித்து வருகிறார்.

English summary

While a young man from Tamil Nadu fell in love with a French woman and got married with the consent of both families, the bride said that the Tamil language and Tamil culture were her favorite.