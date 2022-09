தமிழன் தான் எந்நாளும்..வியக்க வைக்கும் கீழடி! தாழிக்குள் நெல்லும் பல்லும்! ஆய்வாளர்கள் ஆச்சர்யம்!

Sivagangai

oi-Mohan S

சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 8-ம் கட்ட அகழாய்வுப் பணியின்போது, கொந்தகை தளத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முதுமக்கள் தாழியில், முதல் முறையாக, தாழியினுள் நெல் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில், கீழடி, அகரம், கொந்தகை உள்ளிட்ட இடங்களில் 8-ம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 13-ம் தேதி முதல் மொத்தம் 20 குழிகள் தோண்டப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், கொந்தகையில் பண்டைய காலத்தில் இடுகாடாக பயன்படுத்தியிருக்க கூடும் என கருதப்பட்டு, அங்கு நடைபெற்ற அகழாய்வில், இதுவரை மொத்தம் 142 முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

English summary

For the first time, paddy has been found in Thazhi during the excavation carried out at Keeladi.