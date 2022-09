குடிபோதையில் மகளுடன் தகராறு..தட்டிக்கேட்ட மாமனாரை சுட்ட மருமகன்..வெலவெலத்த காரைக்குடி

Sivagangai

oi-Jeyalakshmi C

காரைக்குடி: குடிபோதையில் மகளிடம் தகராறு செய்ததை தட்டிக்கேட்ட மாமனாரை ஏர்கன் துப்பாக்கியால் சுட்டு காயப்படுத்தி விட்டு தப்பியோடி விட்டார் மருமகன். காயம்பட்ட மாமனாருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே உள்ள கோவிலூரில் வசித்து வருபவர் நாகப்பன் இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் மூத்த மகள் ராக்கம்மாளை ராமச்சந்திரன் என்பவருக்கு திருமணம் முடித்து கொடுத்தார். இருவரம் அதே கோவிலூர் பகுதியில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ராமச்சந்திரன் தினமும் குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்து தனது மனைவி இராக்கமாளை அடித்து துன்புறுத்துவது வாடிக்கையாக நடைபெற்று வந்ததுள்ளது.

English summary

The son-in-law shot and injured the father-in-law with an air gun after he overheard his drunken argument with his daughter and ran away. The injured father-in-law is being treated at the hospital.