நாகர்கோவில் புரியுது.. ஆமா.. அது ஏன் சிவகாசி? பாஜக போடும் பக்கா பிளான்.. பரபரப்பு பின்னணி!

Sivakasi

oi-Jeyalakshmi C

சிவகாசி: நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே போட்றா வெடிய என்று கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டனர் அரசியல் கட்சியினர். தை மாத குளிரையும் தாண்டி அரசியல் களம் அனல் பறக்க ஆரம்பித்து விட்டது. பட்டாசு நகரமான சிவகாசியை குறி வைத்து பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிகள் காய் நகர்த்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சிவகாசியின் முதல் மேயர் என்ற பெருமை யாருக்கு கிடைக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் 649 நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 12838 பதவிகளுக்கு தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. இன்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது. பிப்ரவரி

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், கம்யூனிஸ்டு, மனித நேய மக்கள் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதிமுக கூட்டணியில் பா.ஜனதா இடம் பெற்றுள்ளது. அந்த கூட்டணியில் இருந்த பாமக வெளியேறி விட்டது. இந்த தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடும் என்று தெரிகிறது. தேமு.தி.க, மக்கள் நீதிமய்யம், நாம் தமிழர், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய கட்சிகளும் தனித்து போட்டியிடுவதால் பலமுனைப்போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

TN Local body election: (தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தல் சிவகாசி மாநகராட்சி) It has been reported that the BJP and the Congress are moving to target the firecracker city of Sivakasi. There is an expectation as to who will get the honor of being the first mayor of Sivakasi.