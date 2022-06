வாழ வழியில்லையே! இலங்கையில் இருந்து படகில் ராமேஸ்வரம் வந்த மூவர்! மொத்தம் அகதிகள் எவ்வளவு தெரியுமா?

News

oi-Nantha Kumar R

ராமேஸ்வரம்: இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக கடல் வழியாக இன்று அதிகாலை 3 பேர் அகதிகளாக தமிழகம் வந்தனர். விசாரணைக்கு பிறகு மூவரும் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட உள்ளனர்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு இலங்கையை ஆட்சி செய்த ராஜபக்சேக்களின் தவறான பொருளாதார கொள்கையே காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்ட துவங்கினர்.

இதற்கிடையே பெட்ரோல், டீசல், மருந்து, உணவு பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதனால் இந்த பொருட்களின் விலைகள் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது.

சென்னை உள்பட இரு மாவட்டங்களில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. ஆட்சியர்களுக்கு ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் முக்கிய கடிதம்

English summary

Srilanka Economic Crisis: Due to the economic crisis 3 Srilnanka people arrived in Tamil Nadu by sea this morning. All three are scheduled to stay in the camp after the investigation.