தொடர்ந்து தனிமைப்படுத்துதலில் வைக்கப்பட்டதால் விரக்தி.. ஹோட்டலுக்கு தீ வைத்த பெண்.. எங்க தெரியுமா?

Sydney

oi-Rayar A

சிட்னி: கொரோனா முதல் அலையை மிக எளிதாக சமாளித்த ஆஸ்திரேலியா, டெல்டா வைரஸ் மாறுபாடு காரணமாக கொரோனா இரண்டாவது அலையை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறியது. ஆஸ்திரேலியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் கணிசமாக இருந்தாலும், நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள சிட்னியில் பாதிப்பு அதிகமாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.

இது போதாதென்று தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் ஓமிக்ரான் ஆஸ்திரேலியாவிலும் பரவியுள்ளது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து சிட்னிக்கு வந்த இரண்டு பயணிககளிடம் ஓமிக்ரான் வைரஸ் தாக்கம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

English summary

A woman has set fire to a hotel in Australia after she was left in solitary confinement. More than 160 people inside the hotel were evacuated. Firefighters rushed in and put out the fire