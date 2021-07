'120ஆண்டுகளில் இதுதான் கொடூரமான சுகாதார நெருக்கடி..' டெல்டா கொரோனா..பீதியில் ஆஸ்திரேலியா ஆய்வாளர்கள்

Sydney

oi-Vigneshkumar

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் டெல்டா கொரோனாவால் வைரஸ் பாதிப்பு உச்சத்தில் உள்ள நிலையில், கடந்த 120 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான சுகாதார நெருக்கடி இதுதான் என அந்நாட்டின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

உலகெங்கும் எந்த நாட்டிலும் இதுவரை கொரோனா வைரஸ் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படவில்லை. சில மாதங்கள் கொரோனா குறைந்ததைப் போலத் தோன்றினாலும், அடுத்த அலையில் மோசமான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

சபாஷ் சென்னை.. குறையும் கேஸ்கள்.. 4 மாதங்களுக்கு பிறகு கொரோனா உயிரிழப்பு இல்லை.. நிம்மதியில் மக்கள்

ஆஸ்திரேலியாவும் இப்போது அந்த பிரச்சினையைத் தான் எதிர்கொண்டுள்ளது. டெல்டா கொரோனாவால் அங்குத் தினசரி பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Sydney recorded 112 new coronavirus cases on Monday a 45% spike from the previous day. Australian researchers say this is the worst health crisis in 120 years.