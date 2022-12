செங்கல்பட்டில் கோரவிபத்து.. 6 பேர் நசுங்கி உயிரிழப்பு..திருவண்ணாமலை தீபவிழாவில் பங்கேற்றவர்கள் பலி

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் இன்று அதிகாலையில் அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் 2 லாரிகளுக்கு இடையே சிக்கிய டாடா ஏஸ் வாகனத்தில் பயணித்த 6 பேர் உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக பலியாகி உள்ளனர்.

இவர்கள் திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபவிழாவிற்கு சென்றுவிட்டு டாடா ஏஸ் வாகனத்தில் வீடு திரும்பியபோது விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த விபத்து எப்படி நடந்தது? காரணம் என்ன? என்பது பற்றி போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் பலியானவர்களின் குடும்பத்தினர் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

An accident took place in the early hours of this morning in Madhuranthak of Chengalpattu district. In this, 6 people who were traveling in a cargo vehicle got crushed between 2 trucks and died miserably. The initial investigation revealed that they died in an accident while returning home in a Tata Ace vehicle after going to Tiruvannamalai Karthikai Deepam.