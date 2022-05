‘நெஞ்சுக்கு நீதி’ போல் பில்டப்! குப்பையை கொளுத்தி இன்ஸ்டா ரீல்! விவேகமற்ற விவேக்குக்கு வந்த வினை..!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : நெஞ்சுக்கு நீதி திரைப்படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நெருப்பின் பின்னணியில் நடந்து வருவதை பார்த்து, தானும் அதே போல பில்டப் செய்ய நினைத்து குப்பை கிடங்கில் குவித்து வைத்திருந்த குப்பைகளை எரித்து இன்ஸ்டா ரீல் எடுத்து வெளியிட்ட சுகாதார ஆய்வாளர் ஒருவரை நெட்டிசன்கள் சமூக வலைதளங்களில் வறுத்தெடுத்து வருகின்றனர்.

குப்பையை கொளுத்தி இன்ஸ்டா ரீல்! விவேகமற்ற விவேக்குக்கு வந்த வினை

அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில், முதல்வர் ஸ்டலினின் மகனும் திமுக இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிப்பில் நெஞ்சுக்கு நீதி' திரைப்படம் மே 20ஆம் தேதியான நேற்று தமிழகத்தின் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் ஆரி, தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஷிவானி ராஜசேகர், யாமினி சந்தர், சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, இளவரசன், மயில்சாமி, அப்துல் லீ, ராட்சசன் சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Netizens have been teasing on social media sites about A health inspector who saw Udayanidhi Stalin walking behind a fire in the movie Justice for the Chest and took to Instagram to burn the rubbish he had piled up in the garbage dump with the intention of building a similar.