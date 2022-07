ரீல் காட்டி ஜூட் விட்ட பவித்ரா! கல்யாணமான அடுத்த நாளே 15 லட்சத்துடன் பறந்த பச்சை கிளி! பரபர தென்காசி

Tamilnadu

தென்காசி : தென்காசி அருகே காதலிப்பதாக இளைஞரிடம் பழகி திருமணம் செய்து கொண்டதோடு திருமணமான அடுத்த நாளே சுமார் 15 லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் நகைகளோடு மாயமான இளம்பெண் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருமணமாகி விவாகரத்து பெற்று மறுமணத்திற்கு காத்திருக்கும் ஆண்களையும், வயதாகியும் திருமணமாகாத இளைஞர்களை குறி வைத்து பணம், நகைகள் மற்றும் சொத்துக்களை அபகரிக்கும் இளம்பெண்கள் ஈடுபடும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது.

அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சியாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் கூட நகை பணத்துக்காக விவாகரத்தான ஆண்களை கல்யாண புரோக்கர் மூலம் குறிவைத்து, மேக்கப் போட்டு ஏமாற்றிய 54 வயது ஆண்டியை காவல்துறையினர் கைது செய்தது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

The police have registered a case and are investigating the case of a mysterious young woman who got married to a young man near Tenkasi and went missing with around 15 lakh rupees in cash and jewels the next day after the marriage.