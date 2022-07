நாளைக்குள் மாணவியின் உடலை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.. இல்லாவிட்டால் காவல் துறை நடவடிக்கை பாயும்- நீதிபதி

Tamilnadu

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் உடலை நாளைக்குள் பெற்றுக் கொள்ள உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் மாணவி மரணமடைந்தார். இந்த மரணத்தில் இரு வேறு கருத்துகள் நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில் மாணவியின் உடலை தங்கள் தரப்பு சிறப்பு மருத்துவர் அடங்கிய குழுவை அமைத்து மறு உடற்கூராய்வு செய்ய வேண்டும் என மாணவியின் தந்தை வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கில் 3 அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் 1 ஓய்வு பெற்ற தடயவியல் நிபுணரை நியமித்து மறு உடற்கூராயவு நடத்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சதீஷ்குமார் உத்தரவிட்டிருந்தார். தங்கள் தரப்பு மருத்துவரை நியமிக்க வேண்டும் என மாணவியின் தந்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

