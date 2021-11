வாணியம்பாடி மஜக நிர்வாகி கொலை வழக்கு: 3 பேர் மீது குண்டாஸ்... 21 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை

Tamilnadu

oi-Udhayabaskar

வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடியில் மனித நேய ஜனநாயகக் கட்சி முன்னாள் நிர்வாகி வசீம் அக்ரம் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 3 பேரை குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் செப்டம்பர் மாதம் 10ம் தேதி மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் முன்னாள் நிர்வாகியும் சமூக ஆர்வலருமான வசீம் அக்ரம் 8 பேர் கொண்ட கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

வழக்கில் இதுவரையில் 21 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் வேலூர் மற்றும் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். வழக்கில் கைதானவர்களில் இதுவரை 8 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைதான நிலையில் மேலும் 3 பேர் மீது குண்டாஸ் போடப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகம், புதுச்சேரியில் கனமழை.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

English summary

Police have arrested three more people in connection with the murder of Wasim Akram, a former mjk executive in Vaniyambadi. Waseem Akram, a former Mjk executive, was assassinated on September 10. Police have arrested 21 people in connection with the case. goondas have been put on 11 of the detainees.