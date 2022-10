விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழை.. ஆறாக ஓடும் வெள்ளநீர்..தத்தளிக்கும் ஓசூர்..தவிக்கும் மக்கள்

Tamilnadu

oi-Jeyalakshmi C

ஓசூர்: விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் ஓசூரில் குடியிருப்புகளுக்குள் வெள்ளநீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்துள்ளது. பால், தண்ணீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். வீடுகளுக்கு தவிக்கும் மக்களை மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்படுகின்றன.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பரவலாக கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் அவ்வப்பொழுது கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதே போல நேற்று இரவு ஓசூர் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இரவு கடுமையான கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளநீர் ஆறு போல ஓடியது.

ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட கே சி சி நகர் என்ஜிஓ காலனி உள்ளிட்ட தாழ்வான பகுதிகளிலும் மழை நீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. ஒரு சில பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள சில தரைப்பாலத்தையும் மூழ்கடித்து சுமார் இரண்டு மூன்று அடி உயரம் மழை நீர் சாலையில் ஆறு போல பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

