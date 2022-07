கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி கதவுகளை உடைத்து ‘கெத்தாக’ ஸ்டேட்டஸ்.. “இப்போ என்னாச்சுனா” தட்டி தூக்கிய போலீஸ்!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

கள்ளக்குறிச்சி : சின்ன சேலம் பள்ளியில் நடைபெற்ற வன்முறையின்போது வகுப்பறைக் கதவுகளை கழற்றி வந்ததை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வைத்திருந்த இளைஞர்கள் சிக்கியுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்ன சேலம் அடுத்த கனியாமூர் பள்ளியில் நடந்த கலவரத்தின்போது பள்ளி சொத்துகளை உடைத்து சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் வீடியோ பதிவுகளின் அடிப்படையில் வன்முறையாளர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பள்ளிக்குள் கடைசி நேரத்தில் புகுந்து, கதவுகளை உடைத்து, அந்தச் சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சியை கெத்தாக வாட்ஸ் அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போட்ட இளைஞர்கள் உட்பட 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி சொத்துக்களை சேதப்படுத்திய மேலும் 5 பேர் கைது... 15 நாட்கள் சிறையிடைப்பு!

English summary

Police are identifying the perpetrators of the riots in Kallakurichi school based on the video recordings of the vandalism. youths who put status on WhatsApp of taking down doors were caught.