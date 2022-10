சென்னை அருகே கொடூரம்.. பெற்ற தாயையே அடித்து கொன்ற மகன்.. கஞ்சா வாங்க பணம் தராததால் ஆத்திரம்

Tamilnadu

oi-Mani Singh S

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு அருகே கஞ்சா வாங்க பணம் கொடுக்காததால் பெற்ற தாயையே கட்டையால் அடித்து இளைஞர் கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் ஒத்தவாடை தெரு அருகே குதிரைக்காரர் வீதி பகுதியில் வசித்து வந்த பெண் பத்மினி.

பத்மினி அதே பகுதியில் சங்கு, மணி, துப்பட்டா, துணிப்பை போன்ற வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் விரும்பி வாங்கும் பொருள்களை சாலையோரம் வைத்து விற்பனை செய்து வந்தார்.

English summary

Police have arrested a youth who beat his mother to death with a stick after she did not pay him to buy ganja near Chengalpattu.