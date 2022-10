கோவை கார் வெடிப்பு: நெல்லை மேலப்பாளையத்தை கனெக்ட் செய்த போலீஸ்! விசாரணை வளையத்தில் மதகுரு.. பரபரப்பு

Tamilnadu

நெல்லை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக நெல்லையில் ஒருவரிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கு என்.ஐ.ஏ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், விசாரணை தீவிரமடைந்து வருகிறது.

இந்த விவகாரத்தில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு என போலீசார் அதிரடி விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நெல்லையில் முகமது உசேன் லெப்பை என்பவரிடம் இன்று போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு, அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்.

Based on the information received by the police regarding the Coimbatore car explosion incident, the police are investigating Mohammad Hussain Labbay from Nellai.