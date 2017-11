சிரிக்கிறார், பேச முடியவில்லை.. கருணாநிதியை சந்தித்த எஸ்.வி.சேகர் தகவல்

Tamilnadu

Veera Kumar

Subscribe to Oneindia Tamil

நேற்று இரவு 8.45 க்கு கலைஞரை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தேன். அவரால் பேச இயலவில்லையானாலும் மலர்ந்த சிரிப்புடன் என்னைப்பார்த்தார். நீங்கள் விரைவில் குணமடைவீர்கள் என சொல்லிGET WELL SOON card ஐ கொடுத்தேன். கலைஞரின் மனோ தைரியம் Will power ஒவ்வொரு முதியவரிடம் இருக்க வேண்டிய குணம்.🙏🇮🇳 pic.twitter.com/N3J6NY5t3G

நேற்று இரவு 8.45 க்கு கலைஞரை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தேன். அவரால் பேச இயலவில்லையானாலும் மலர்ந்த சிரிப்புடன் என்னைப்பார்த்தார். நீங்கள் விரைவில் குணமடைவீர்கள் என சொல்லிGET WELL SOON card ஐ கொடுத்தேன். கலைஞரின் மனோ தைரியம் Will power ஒவ்வொரு முதியவரிடம் இருக்க வேண்டிய குணம். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

S.VE.Shekher met Karunanidhi at his residence and says he was identified him.