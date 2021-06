சில மாவட்டங்களில் தளர்வு.. மற்ற இடங்களில் "ஸ்டிரிக்ட்" லாக்டவுன்.. தமிழ்நாடு அரசு பிளான்?.. பின்னணி

Tamilnadu

oi-Shyamsundar I

சென்னை; தமிழகத்தில் லாக்டவுன் நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சில மாவட்டங்களில் மட்டும் வரும் நாட்களில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமிழகத்தில் தற்போது தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் வேகமாக குறைய தொடங்கி உள்ளது. தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் கடந்த சில நாட்களாக 30 ஆயிரத்திற்கும் குறைவாக பதிவாகி வருகிறது. தற்போது தமிழகத்தில் 296131 ஆக்டிவ் நோயாளிகள் உள்ளனர்.

24722 பேர் இதுவரை கொரோனாவிற்கு பலியாகி உள்ள நிலையில், 18,02,176 பேர் இதுவரை தமிழகத்தில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Tamilnadu: Government may ease lockdown in some districts which have fewer cases, and continue the strict lockdown in other districts.