தென்றல் தவழும் தென்காசி! கட்டுக்கட்டாக குவிந்த புகார்கள்! திமுக மா.செ.க்கு அரணாக நின்ற அமைச்சர்!

oi-Arsath Kan

தென்காசி: தென்காசி மாவட்ட திமுகவில் நிலவி வரும் உச்சக்கட்ட குழப்பத்தால் நீள இன்ஷியல் கொண்ட பொறுப்பு அமைச்சர் மீது கட்சியின் தலைமை கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வருகிறது.

காதும் காதும் வைத்தது போல் பேசி முடிக்க வேண்டிய விவகாரத்தை மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரின் பொறுப்பற்ற நடவடிக்கையால் நீதிமன்றம் வரை போயிருக்கிறது திமுக உட்கட்சி விவகாரம்.

இது ஒரு பக்கம் என்றால் தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் மீது கட்டுக்கட்டாக புகார்கள் அனுப்பியவர்கள் இப்போது அந்த நீள இன்ஷியல் அமைச்சர் மீது தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளார்கள்.

English summary

Due to the extreme chaos in Tenkasi district DMK, the leadership of the party is very dissatisfied with the responsible minister with long initials.