Tamilnadu

oi-Rajkumar R

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையத்தில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த குழந்தையையும், தாயையும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆய்வாளர் தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் காப்பாற்றிய செயல் அனைவரின் பாராட்டுதல்களை பெற்றுள்ளது.

ரயிலுக்கு அடியில் சிக்க இருந்த 8மாத குழந்தை தாய், நொடியில் காப்பாற்றிய ஆய்வாளர், திக்திக் நிமிடங்கள்

மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையம் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிக முக்கிய ரயில் நிலையமாக கருதப்படுகிறது. பழமை வாய்ந்த அந்த ரயில் நிலையத்திற்கு நாள்தோறும் ஏராளமான ரயில்களும், ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.

சமீபகாலமாக ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்கிய முயற்சிப்பது அல்லது ஓடும் ரயிலில் ஏற முயற்சிக்கும் போது தவறி விழுந்தவர்களை பணியில் இருக்கும் காவலர்கள், ரயில்வே பணியாளர்கள் உயிரை பணயம் வைத்து காக்கும் நிகழ்வுகள் அதிகமாய் நடைபெற்று வருகிறது. அதே போல 8 மாத குழந்தையுடன் தாயை காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் மீதுள்ள சம்பவம் மயிலாடுதுறையில் நடைபெற்றுள்ளது.

மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் திடீர் பரபரப்பு.. ரயில் முன் பெண்ணை தள்ளிவிட்ட இளைஞர்.. திக்திக் சிசிடிவி காட்சிகள்

English summary

The Railway Security Force inspector who saved the life of a child and his mother who fell off a train at Mayiladuthurai railway station has been praised by all.