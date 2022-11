அமித்ஷா வரும்போதெல்லாம் போய் சந்திக்கணுமா? ‘நாங்க பிரதான எதிர்க்கட்சி’ - சீறிய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

மயிலாடுதுறை : சென்னைக்கு வரும் போதெல்லாம் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தனிப்பட்ட வேலையாக வந்த அமித்ஷாவை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பாஜக ஒரு தேசியக் கட்சி, அதிமுக என்பது தமிழகத்தின் பிரதான கட்சி, நாங்கள் வேறு, அவர்கள் வேறுய என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

ஓபிஎஸ்ஸை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு பாஜக கூறுவதை விரும்பாத எடப்பாடி பழனிசாமி, கூட்டணிக்கு பாஜக ஒத்துவரவில்லை என்றால் தனித்துப் போட்டியிட முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜகவை சீண்டும் வகையில் பேசியுள்ளார்.

English summary

“There is no need for us to meet Union Minister Amit Shah whenever he comes to Chennai. We did not need to meet Amit Shah who came on his own work.” says ADMK interim general secretary Edappadi Palaniswami.