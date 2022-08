ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு பிரியாணி.. அதிராம்பட்டினத்தில் 80 ஆண்டாக நடக்கும் புகாரி நிகழ்வு!

Thanjavur

oi-Yogeshwaran Moorthi

தஞ்சாவூர்: அதிராம்பட்டினத்தில் கடந்த 40 நாட்களாக ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உணவளிக்கும் வகையில் நடைபெற்ற புகாரி ஷரீப் நிகழ்வு நிறைவடைந்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அதிராம்பட்டினத்தில் சுதந்திரத்துக்கு முன் காலரா நோய் வேகமாக பரவியது. காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பலர் உயிரிழந்தனர். இதனை தடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பிராத்தனை செய்வதற்காக அதிராம்பட்டினத்தில் கடந்த 1942 ஆம் ஆண்டும் புகாரி ஷரீப் என்ற நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. இதன் காரணமாக காலராவின் தாக்கம் குறைந்ததாக அப்பகுதி மக்களால் நம்பப்பட்டு வருகிறது.

Event of Bukhari Sharif, which was held for the last 40 days in Adhirampatnam to feed the poor and needy people, has come to an end.