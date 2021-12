Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர்: ஆவினில் வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வரும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஓடி ஒளியக்கூடாது கூடாது எனவும், முறைப்படி வழக்கை சந்திக்க வேண்டும் அதுதான் நல்ல அரசியல்வாதிக்கு அழகு என அமமுக பொதுச்செயலாலர் டிடிவி.தினகரன் அட்வைஸ் கொடுத்துள்ளார்.

ஓடவும் கூடாது.. ஒளியவும் கூடாது! என்ன பண்ணனும் தெரியுமா? ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு டிடிவி தினகரன் அட்வைஸ்

அதிமுகவைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரபாலாஜி, கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது அரசின் ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கித்தருவதாக பலரிடம் 3 கோடி ரூபாய் வரை பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக புகார் எழுந்தது.

இதுதொடர்பாக பல்வேறு காவல்நிலையங்களில் அடுத்தடுத்து புகார்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் , முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி தலைமறைவானார். அவரை கைது செய்ய சிறப்பு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு கைது செய்யும் பணிகள் தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் டெல்லியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியான நிலையில் அங்கு தனிப்படையினர் டெல்லி விரைந்துள்ளனர்.

English summary

Former minister Rajendra Balaji, who is wanted by the police in a case of money laundering, has been advised by AIADMK general secretary DTV Dinakaran that he should not run away and face the case properly, which is the beauty of a good politician.