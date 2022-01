தஞ்சை பள்ளி மாணவியின் தற்கொலைக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை ஓயமாட்டோம்.. அண்ணாமலை சொல்கிறார்

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பள்ளி மாணவியின் தற்கொலைக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை பாஜக போராடும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த அரியலூர் மாணவி, சில தினங்களுக்கு முன்பு திடீரென விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

இவர் தங்கியிருந்த விடுதியில் வார்டன், அனைத்து அறைகளையும் சுத்தம் செய்ய சொன்னதால், மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றதாக அந்த மாணவி தனது மரணப்படுக்கையில் வாக்குமூலம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that the BJP will fight until justice is done for the suicide of a Tanjore school student. He also demanded that the police act independently