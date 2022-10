என்னை மன்னிச்சுடுங்க! கணவனை விட்டுப் பறந்த பச்சைக்கிளி! போனை போட்டு ’ஸ்கெட்ச்’! தடதடத்த தஞ்சாவூர்!

Thanjavur

தஞ்சாவூர் : தஞ்சை மாவட்டத்தில் கணவனை விட்டு கள்ளக்காதலுடன் சென்ற இளம் பெண் மீண்டும் கணவனுக்கே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தன்னை அழைத்துச் செல்லுமாறு கூறியபோது, கள்ளக்காதலன் கொடூரமாக குத்திக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது

தமிழகத்தில் முறையற்ற உறவு காரணமாக நடக்கும் குற்ற சம்பவங்கள் ஒருபுறம் அதிகரித்து வருவது அனைத்து தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது. கள்ளக்காதலுக்காக கணவன் அல்லது மனைவியை கொலை செய்வதும் குடும்பத்தினரை விட்டு பிரிந்து செல்வதுமான சம்பவங்கள் தான் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

அந்த வகையில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்திருக்கும் கொடூர கொலை சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த முறை கணவனோடு சேர்ந்து இளம்பெண் ஒருவர் கள்ளக்காதலனை கொலை செய்திருக்கிறார்.

When a young woman left her husband with a lover in Tanjore district, when she called her husband again and asked him to pick her up, the lover was brutally stabbed to death in Tanjore district.