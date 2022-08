’பங்காளி’ ஜெயக்குமார்.. ’பாச’ தம்பி! ஒரே நாளில் ரூட் மாறிய டிடிவி! ஆனால் ஸ்கெட்ச் மட்டும் அவருக்கு?

Thanjavur

தஞ்சாவூர் : பழைய மன கசப்புகளை மறந்து நண்பர்களாக பங்காளிகளாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். எனவும், ஒ.பன்னீர்செல்வம் அனைவரும் இணைய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. அவரவர் அவரவராகவே இருந்து இணக்கமாக செயல்பட வேண்டும் என கூறியுள்ளதாக அம்மா முன்னேற்றக் கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

தஞ்சையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,"8 வழிச்சாலை எந்த வகையில் வந்தாலும் அந்த பகுதி மக்களுக்கு ஆதரவு தருவோம். பரந்தூர் பகுதியில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கு நிலம் கையகப்படுத்தினால் மக்களுக்கு உரிய இழப்பீட்டை வழங்கிட வேண்டும்.

மேகதாது பகுதியில் கர்நாடகா அரசு அணை கட்டக்கூடாது, அணை கட்டினால் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகிவிடும் என்பதால் தமிழக அரசும், மத்திய அரசும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்" என்றார்.

O. Panneerselvam did not say that everyone should join. Amma makkal Munnetra Kazhagam General Secretary TTV Dhinakaran said that they should be themselves and act harmoniously.