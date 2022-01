அடேங்கப்பா..! பேராவூரணியில் 22 செ.மீ. மழை.. கொட்டித் தீர்த்த மழையால் மூழ்கிய பயிர்கள்

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணியில் இருபத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் வரை கொட்டி தீர்த்த கன மழை காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை: கொட்டித் தீர்த்த கனமழை… 100 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சேதம்!

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கடந்த 3 நாட்களாக கன மழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

கனமழை காரணமாக அறுவடைக்கு 15 நாட்களில் தயாராக இருந்த சம்பா நெற்பயிர்கள் கனமழையால் வயலில் சாய்ந்து மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

Farmers in Tanjore district are worried as hundreds of acres of paddy fields have been submerged due to heavy rains that poured up to 22 cm in Peravurani.