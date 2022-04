Thanjavur

தஞ்சாவூர் : அரசு வேலையில் இருக்கும் இரண்டு மகன்கள் கைவிட்ட நிலையில் தனிமைச் சிறையில் அடைத்து வைத்த நிலையில், மண்ணை உண்டு வாழ்ந்த மூதாட்டி குறித்த சமூக வளைதளங்களில் காட்சிகள் வெளியானதையடுத்து பூட்டை உடைத்து மூதாட்டியை காவல்துறையினர் மிட்டனர்.

கைவிட்ட மகன்கள்..! வீட்டுச்சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மூதாட்டி! மண்ணை உண்டு வாழ்ந்த கண்ணீர் காட்சிகள்

தஞ்சாவூர் அருகே காவிரி நகர் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில், எலும்பும் தோலுமாக ஆடையின்றி ஒரு மூதாட்டி மண்ணை உண்பது போல் காட்சிகள் சமூகவளைதலங்களில் வேகமாக பரவியது.

மேலும் இந்த காட்சி குறித்து 1098 உதவி மையத்திற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர். இதனையடுத்து அங்கு வந்த சமூக நலத்துறையினர், அப்பகுதியில் விசாரித்தனர்.

Police rescue old woman near Thanjavur after her two sons who were working for the government abandoned her. In this case, the old woman has been starving for the past few days, the scenes have been posted on social networking sites