காலைச் சுற்றிய பாம்பு! அம்மாவுடன் ‘அந்த’ பழக்கம்! இருளில் நீண்ட டாக்டர் கைகள்! கதறித் துடித்த மகள்!

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தஞ்சை அருகே வேறு ஒருவரின் மனைவியோடு முறையற்ற வகையில் பழகி வந்த மருத்துவர் ஒருவர், அவரது மகளுக்கே பாலியல் தொல்லை கொடுத்த கொடுத்த குற்றசாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் அதே வேளையில் உறவினர்களால் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாகும் சிறுமிகள் குழந்தை பெற்றெடுத்து வரும் சம்பவங்கள் பெற்றோர்களையும் சமூக ஆர்வலர்களையும் கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

அதையெல்லாம் விட சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய உறவினர்கள், சகோதரர்கள், ஏன் தந்தையே பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருவது, அதுவும் தமிழகத்தில் நடப்பது தான் வேதனையின் உச்சம். ஆனால் தாய் செய்த தவறால் அவர்களது பிள்ளைகளும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

English summary

A doctor who was having an affair with someone else's wife near Thanjavur has been arrested on charges of sexually harassing her own daughter.