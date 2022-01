சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பயிற்சியின்போது.. துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்த சிறுவன் இன்று பரிதாபமாக உயிரிழப்பு

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: புதுக்கோட்டையில் நார்த்தாமலை அருகே அம்மாசத்திரத்தில் சிஐஎஸ்எஃப் துப்பாக்கி பயிற்சி மையம் உள்ளது. இந்த மையத்தில் துணை ராணுவ வீரர்கள் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் கடந்த 30-ம் தேதி சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது ஒரு வீரர் துப்பாக்கியிலிருந்து 2 தோட்டாக்கள் சுமார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் போய் விழுந்தது. அதில் ஒன்று முத்து என்பவரின் வீட்டின் சுவற்றை துளைத்தது.

The boy who was shot in the head during the training of CISF soldiers in Pudukkottai died tragically today. The boy's parents lodged a complaint with the police regarding the incident. Police have registered a case and are investigating