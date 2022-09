ஃபுட் அலர்ஜி! டிடிவி தினகரன் உடல்நிலை சீராக உள்ளது! தஞ்சை மீனாட்சி மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கை!

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சை: உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது என தஞ்சை மீனாட்சி மருத்துவமனை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அமமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் எம்பியுமான டிடிவி தினகரன் இன்று காலை திடீர் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தஞ்சாவூரில் உள்ள மினாட்சி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு தஞ்சாவூரில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மருத்துவர்கள் கண்கானிப்பில் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.

திடீர் வயிற்றுப் பிரச்சனை.. தஞ்சாவூர் சென்ற டிடிவி தினகரன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!

English summary

Thanjavur Meenakshi Mission Hospital has released a statement that AMMK General Secretary TTV Dhinakaran, who was admitted to the hospital due to food allergy, is in stable condition.