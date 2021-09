ஆப்பாயில் போட இவ்வளவு லேட்டா? போதையில் ஓட்டலை சூறையாடிய போலீசார் - சஸ்பெண்ட் செய்த எஸ்.பி

Thanjavur

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: ஆப்பாயில் போட லேட்டானதால் போதையில் கலாட்டா செய்து ஹோட்டலில் இருந்த பொருட்களை உடைத்து சூறையாடியுள்ளனர் இரண்டு காவலர்கள். இதில் இருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கலாட்டா செய்த காவலர்கள் இருவரை சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ரவளிப்பிரியா.

ஆப்பாயில் கேட்டு கலாட்டா செய்த காவலர்களின் பெயர் பாலசுப்ரமணியன், அருண்குமார் என்பதாகும். இதில் பாலசுப்ரமணியன் தஞ்சை நாஞ்சிக்கோட்டை சாலை ஈபி காலனி பகுதியில் வசித்து வருகிறார். ஆயுதப்படையில் தலைமை காவலராக பணிபுரிந்து வரும் பாலசுப்ரமணியன், திருவிடைமருதூர் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணிபுரிந்து வரும் அருண் குமாருடன் இணைந்து ஹோட்டலுக்கு சென்றார்.

இவர்கள் இருவருடனும் அவர்களின் விஜி என்பவரும் சென்றிருந்தார். மூவரும் நாஞ்சி கோட்டை சாலையிலுள்ள ராம்குமார் என்பவருக்குச் சொந்தமான சங்கீதா ஹோட்டலில் இரவு சாப்பிட்டனர். அப்போது ஆப்பாயில் ஆர்டர் செய்திருந்தனர்.

English summary

SP Ravalipriya has ordered the suspeded of two constable who looted the hotel while intoxicated. Police are searching for Vijay who is in hiding.