‘அண்ணன் எடப்பாடி..’ திமுகவை தோற்கடிக்க கூட்டணி வைப்போம்.. தெளிவாக 'ரூட்' பிடித்த டிடிவி தினகரன்!

Thanjavur

oi-Vignesh Selvaraj

தஞ்சாவூர் : 1991ல் நடந்ததுபோல, மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பது எனது யூகம் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவுடன் அமமுக இணையாது, நாங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம், இணையவேண்டிய அவசியம் இல்லை, கூட்டணி வேண்டுமானால் வைப்போம் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவப்படத்திற்கும் முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் நினைவு தினத்தையொட்டி அவரது திருவுருவப்படத்திற்கும் தஞ்சையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேட்டியளித்த டிடிவி தினகரன், நாடாளுமன்றத் தேர்தலோடு சட்டமன்றத் தேர்தலும் சேர்ந்து நடைபெறும் என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருவது பற்றிப் பதிலளித்தார்.

வீட்டுக்கு போலீஸ் சென்றாலே எடப்பாடி பயப்படுவார்! சரியான தொடை நடுங்கி! டிடிவி தினகரன் கிண்டல்!

English summary

AMMK will not join AIADMK, we are independent, there is no need to join ADMK, if we want to defeat DMK, we will form an alliance : AMMK general secretary TTV Dinakaran told in press meet in Thanjavur