100 அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்த கார்.. தமிழகத்தின் 7 ஐயப்ப சாமி பக்தர்கள் பலி..மலைப்பாதையில் கோர விபத்து

தேனி: கேரள மாநிலம் குமுளி மலைப்பாதையில் நேற்று இரவு 100 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியை சேர்ந்த 7 ஐயப்ப சாமி பக்தர்கள் உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக இறந்தனர். கேரளாவில் உள்ள ஐயப்ப சாமி கோவிலில் தரிசனம் முடித்து வீடு திரும்பியபோது அவர்கள் சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மகரவிளக்கு பூஜை தொடங்கியது. இதையடுத்து தமிழ்நாடு உள்பட பல மாநிலங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் கடைப்பிடித்து கோவிலுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் தேனியில் இருந்து குமுளி மலைப்பாதை வழியாக கேரளா சென்று வர முடியும். தற்போது தமிழகத்தில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு இந்த வழியாக சென்று வருகின்றனர்.

English summary

7 Ayyappa Sami devotees from Andipatti in Theni district were crushed to death when their car fell into a 100 feet ditch on the Kumuli mountain pass in Kerala last night. A tragic incident took place when they died in a road accident while returning home after performing darshan at the Ayyappa Swamy temple in Kerala.