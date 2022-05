"அதிமுக எங்க பங்காளி.. ஆனா பாஜக பகையாளி” கூட்டணி கிடையாது - போட்டுத்தாக்கிய ஆர்.எஸ்.பாரதி!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி: அதிமுக எங்கள் பங்காளி, எங்களுக்குள் எப்போதும் சண்டை போட்டுக் கொள்வோம். ஆனால் பாஜக எங்கள் பகையாளி என தி.மு.க அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம் போடியில் நடைபெற்ற தி.மு.க அரசின் ஓராண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டத்தில் தி.மு.க அமைப்பு செயலாளர் ஆர்‌.எஸ்.பாரதி பேசினார்.

மேலும், தி.மு.க பா.ஜ.கவுடன் இனி எப்போதும் சேராது என ஆர்.எஸ்.பாரதி எம்.பி உறுதியாகப் பேசியுள்ளார்.

“பழைய தி.மு.க-வ பார்க்கணும்னா இப்படி பண்ணுங்க..” - ஸ்டாலினிடம் இருந்து பறந்த அதிரடி ஆர்டர்!

English summary

ADMK is our partner and we will always fight among ourselves, But BJP is our enemy - DMK organizing secretary RS Bharathi MP speaks in Theni.