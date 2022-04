கிளாஸ்ரூமில் மது குடிக்கும் மாணவிகள்! திமுகவால் சமுதாய சீரழிவு! தேனியில் கொந்தளித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாகவும் வகுப்பறையிலேயே மாணவ மாணவிகள் மது அருந்தும் அளவுக்கு சமுதாய சீரழிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்த மாணவிகள் மது அருந்தும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வகுப்பறையில் மாணவ மாணவிகள் குளிர்பானத்தில் மது கலந்து குடிக்கும் காட்சிகள் வெளியான நிலையில் மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneerselvam has blamed law and order situation in Tamil Nadu during the DMK rule and the social degradation caused by students drinking alcohol in the classroom.