ஓபிஎஸ்ஸுக்கு இப்படியும் ஒரு சிக்கல்.. தம்பி ஓ.ராஜா கொலை மிரட்டல் - முனியாண்டி கொடுத்த புகார்!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தம்பி ஓ.ராஜா தங்கள் நிலத்தை வாங்கிக்கொண்டு பணம் கொடுக்காமல் ஏமாற்றுவதாகவும், பணத்தைக் கேட்டால் கொலை செய்து விடுவேன் என மிரட்டுவதாகவும் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையேயான மோதலால், இருதரப்பினரும் மாறி மாறி கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸின் தம்பி ராஜா மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கு, கட்சியிலும் நீதிமன்றத்திலும் தொடர்ச்சியாக சறுக்கல் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், அவரது தம்பி மீதான புகார் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Complaint to Theni SP that O.Panneerselvam's brother O.Raja is deceiving them by buying their land and not paying them and threatening to kill them if ask for money.