ஆசிட் வீச்சு.. தீக்குளிப்பு.. அதகளமாகும் தேனி! பின்னணி என்ன?

Theni

oi-Arsath Kan

தேனி: தேனி மாவட்ட திமுகவில் நிலவி வரும் உச்சக்கட்ட குழப்பத்தால் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாயலத்துக்கு கட்டுக்கட்டாக புகார்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன.

தேனி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ராமகிருஷ்ணன் மீது குவியும் புகார்களால் அவர் மீது கட்சித் தலைமை கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் எந்த மாவட்டத்திலும் இல்லாத வகையில் தேனி தெற்கு மாவட்டத்தில் நடந்த ஆசிட் வீச்சு, தீக்குளிப்பு நிகழ்வுகள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை கோபம் கொள்ளச் செய்திருக்கின்றன.

திமுக ஆட்சிக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். வழக்கால் நெருக்கடி.. தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

English summary

Due to the extreme chaos prevailing in the DMK in Theni district, complaints are pouring in to the party's head office.