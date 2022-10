ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் எம்.பிக்கு சிக்கல்.. சபாநாயகருக்கு வனத்துறை கடிதம்- விரைவில் வழக்குப்பதிவு?

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : சிறுத்தை உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தேனி எம்பி ரவீந்திரநாத்தை விசாரிக்க மக்களவை சபாநாயகருக்கு வனத்துறையினர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

ஓபிஎஸ் மகனும், தேனி எம்பியுமான ஓ.பி.ரவீந்திரநாத்திற்கு சொந்தமான தோட்டத்தின் மின் வேலியில் சிக்கி சிறுத்தை உயிரிழந்ததாக ஏற்கனவே மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக ரவீந்திரநாத்தை விசாரிக்க மக்களவை சபாநாயகர் ஓம்பிர்லாவுக்கு வனத்துறையினர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

விசாரனைக்கு பின் ரவீந்திரநாத் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யவும் வனத்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

துரத்தும் சிறுத்தை மரணம்.. ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் கைதாகிறாரா?

3 people were arrested in connection with the death of a leopard caught in an electric fence in OPS son OP Ravindranath MP farm. In this case, Theni District Forest Department has written a letter to the Lok Sabha Speaker seeking permission to investigate Ravindranath MP.