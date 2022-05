"ஓபிஎஸ்க்கு முதன்முதலில் மாநில பதவி கொடுத்ததே நான்தான்.. அப்புறம்தான் ஜெயலலிதா”- ஆர்எஸ்.பாரதி பேச்சு

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி: ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு முதன்முதலில் மாநில அளவில் பதவி வழங்கியது நான் தான் என தி.மு.க அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசியுள்ளார்.

மேலும், எம்‌.ஜி.ஆருக்கும் முதன் முதலில் 1967 தேர்தலில் டெபாசிட் செலுத்தியதும் நான் தான் என ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசினார்.

திருவாரூர் தெற்கு ரத வீதிக்கு கருணாநிதி பெயர் வைப்பதை எதிர்க்க அண்ணாமலை யார்? திருவாரூரில் உள்ள தெருவுக்கு அல்ல, அந்த ஊருக்கே கருணாநிதியின் பெயரை வைக்கலாம் என்றும் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

"அதிமுக எங்க பங்காளி.. ஆனா பாஜக பகையாளி" கூட்டணி கிடையாது - போட்டுத்தாக்கிய ஆர்.எஸ்.பாரதி!

English summary

I was the first to give state level post to O.Panneer Selvam . Moreover, I was the first to pay a deposit to MG Ramachandran in 1967 elections, says DMK organizing secretary RS Bharathi.