போலீசையே குத்துவேன்..”ஏறுனா ரயிலு இறங்குனா ஜெயிலு” பள்ளியில் மிரட்டிய மாணவன்.. பதறிய ஆசிரியர்கள்..!

தேனி : போலீசை கத்தியால் குத்துவேன், நான் ஏறினால் ரயில், இறங்கினால் ஜெயில், போட்டா பெயில் என்று மிரட்டி பேசும் மாணவர்களுக்கு பயந்து தேனி மாவட்டத்தில் 3 அரசு பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் பணி பாதுகாப்பு இல்லை என மாவட்ட கல்வி அலுவலரிடம் புகார் அளித்துள்ளதோடு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள தேவாரம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு பிளஸ் டூ படிக்கும் மாணவன், ஆசிரியர் ஏன் பாடப்புத்தகத்தை எடுத்து வரவில்லை என்று மாணவனிடம் கேட்டதற்கு, மாணவன் ஆசிரியர் கன்னத்தில் அடித்துள்ளான்.

இந்த சம்பவமும் தேனி மாவட்டத்தில் ஆசிரியர்களை மிரட்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதோடு, பெற்றோர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆசிரியர்களை மாணவன் மிரட்டும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது

English summary

Teachers of 3 government schools in Theni district have complained to the district education officer that their work is not safe for fear of students threatening to kill them.