"அது என்ன காதல் கடிதமா?" தேர்தல் ஆணைய கடிதத்தை ஏற்க மறுப்பு.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி அட்டாக்!

தேனி: தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அனுப்பபட்ட கடிதத்தை ஏற்காமல் அதிமுக தலைமை திரும்பி அனுப்பியது. இதுகுறித்து பேசியுள்ள ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகள் அடிப்படையில் மட்டுமே ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று அதிமுகவுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடிதத்தை ஏற்க மாட்டோம் என்று கூறுவதற்கு, அது ஒன்றும் காதல் கடிதம் அல்ல என்று விமர்சித்துள்ளார்.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் குறித்து விளக்குவதற்கு அழைப்பு விடுத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு தோ்தல் ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. அந்த வகையில் தமிழகத் தலைமை தோ்தல் அதிகாரி சத்ய பிரத சாகு அதிமுகவுக்கு ஒருங்கிணைப்பாளா் ஓ.பன்னீா்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் எடப்பாடி பழனிசாமி எனக் குறிப்பிட்டு தனித்தனி கடிதம் அனுப்பினாா்.

அந்தக் கடிதத்தை ஓபிஎஸ் தரப்பில் தோ்தல் ஆணையத்தின் அலுவலகத்திலேயே பெற்றனா். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம் ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்துக்குச் சென்றது. இந்தக் கடிதத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினா் ஏற்கவில்லை. அதிமுகவில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் என்ற ஒரு பதவி இல்லை எனக் குறிப்பிட்டு, அந்தக் கடிதத்தைத் தமிழகத் தோ்தல் அதிகாரிக்கே அதிமுக தலைமை திருப்பி அனுப்பியது.

AIADMK leadership did not accept the letter sent to Edappadi Palanisami as co-coordinator on behalf of the Election Commission and sent it back. OPS supporter Pugazhendi said, coordinator and co-coordinator only based on the data of the Election Commission of India. He has criticized that it is not a love letter.