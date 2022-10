திமுக போட்ட ஸ்கெட்ச்! விடாது துரத்தும் ‘சிறுத்தை’! வசமாய் சிக்கிய ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் குமார்!

Theni

தேனி : தேனி மக்களவை உறுப்பினர் ரவீந்திரநாத் தோட்டத்தில் சிறுத்தை மின்வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக, திமுகவைச் சேர்ந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வனும் புகார் அளித்துள்ள நிலையில் நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என வனத்துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில் இந்த விவகாரத்தை வைத்து ஓபி ரவீந்திரநாத்குமாருக்கு நெருக்கடி அளிக்கவும் திமுக தரப்பு தயாராகி வருகிறது.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள சொர்க்கம் கோம்பை வனப்பகுதியில் ஓ.பி.எஸ் மகனான எம்.பி. ரவீந்திரநாத்க்கு சொந்தமான தோட்டம் உள்ளது. இத்தோட்டத்தின் சோலார் மின்வெளியில் சிக்கி சிறுத்தை ஒன்று சில தினங்களுக்கு முன்பு உயிர் இழந்தது.

இந்தச் சம்பவம் தற்போது சர்ச்சையாகி உள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக வனத்துறை அலுவலர்கள், ரவீந்திரநாத் தோட்டத்தில் ஆட்டுக்கிடை அமைத்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ் பாண்டியன் என்பவரை கடுமையாக தாக்கி அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

It has been reported that the forest department has issued a summons to the owners of the land regarding the death of a leopard trapped in an electric fence in the Theni Lok Sabha member Rabindranath's estate.