300 வாகனங்கள்.. 8 ஆயிரம் பேர்! ஓபிஎஸ் கோட்டையில் மாஸ் காட்டிய ஆர்.பி.உதயகுமார்! எடப்பாடி ஹேப்பி

தேனி : தேனி மாவட்டத்தில் நடந்தது திமுக அரசை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டமா?அல்லது ஓபிஎஸ்ஸை எதிர்த்து நடந்த ஆர்ப்பாட்டமா? என்ற அளவிலேயே ஆர்ப்பாட்டமும் பேச்சும் இருந்த நிலையில், ஏற்பாடுகளை பிரம்மாண்டமாக இருந்ததோடு, சுமார் 300 வாகனங்களில் இருந்து 8 ஆயிரம் பேர் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர்.

டார்கெட் தேனி! ஓபிஸ் மண்ணில் களமிறங்கிய முன்னாள் சிஷ்யர்!

அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் திமுக அரசை கண்டித்தும்,சொத்துவரி, மின்கட்டணம் உயர்வினை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளரான எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்திருந்தார்.

இதனையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் நேற்று அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், ஓபிஎஸ் ஆதரவு மாவட்ட செயலாளர்கள் உள்ள மாவட்டங்களில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

அடுத்தடுத்து வந்த அதிர்ச்சி! எடப்பாடிக்கு எதிரான '6 ஆயுதங்கள்’! உற்சாக மோடில் ஓபிஎஸ்! உண்மைதான் போல!

What happened in Theni district was it a protest against the DMK government? Or was it a protest against the OPS? While there was a demonstration and speech on the scale, the arrangements were grand and 8000 people were brought from around 300 vehicles.