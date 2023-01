"மளிகை கடைக்குள்ளேயே".. லாஸ்ட் மினிட்டில் மோப்பம் பிடித்த போலீஸ்.. ஒரு உயிரே போயிடுச்சே.. ஐயோ

மனைவியை கொன்ற கணவர் போலீசில் பரபரப்பு வாக்குமூலம் தந்துள்ளார்

தேனி: பெண்ணை கொன்ற விவகாரத்தில், போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளியை தேனி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்..!!

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் அபூபக்கர் சித்திக்.. இவருக்கு வடிவேல் என்று இன்னொரு பெயரும் இருக்கிறது. 40 வயதாகிறது.. மனைவி பெயர் ரம்ஜான்பேகம். இவருக்கு 33 வயதாகிறது.

15 வருடங்களுக்கு முன்பு, வேடசந்தூரில் உள்ள கார்மெண்ட்ஸில் வேலை பார்த்தபோது, இவர்களுக்குள் நட்பு ஏற்பட்டு, அதுவே காதலாக கனிந்துள்ளது.. இறுதியில் திருமணமும் செய்து கொண்டனர்.. இப்போது 2 பெண் குழந்தைகள் இவர்களுக்கு இருக்கிறார்கள்.

