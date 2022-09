திமுகவில் இணைகிறாரா பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன்? முதல்வர் ஸ்டாலின், அமைச்சரை புகழ்ந்து பேச்சு!

Thirunelveli

oi-Nantha Kumar R

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மருத்துவக்கல்லூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன் முதல்வர் ஸ்டாலின், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியனை புகழ்ந்து பேசினார். இந்நிலையில் தான் நயினார் நாகேந்திரன் விரைவில் திமுகவில் இணையலாம் என்ற தகவல்கள் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்று பல்வேறு புதிய திட்டங்களின் துவக்க விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக உள்ள மா.சுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார்.

இந்த விழாவில் திருநெல்வேலி சட்டசபை தொகுதியின் பாஜக எம்எல்ஏவான நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் நயினார் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம்! தமிழ் பரப்புரைக் கழகத்தை தொடங்கி வைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

BJP MLA Nainar Nagendran praised Chief Minister Stalin and Health Minister Ma Subramanian at a function held at Tirunelveli Medical College. In this case, the news that Nayanar Nagendran may soon join DMK is spreading wildly.