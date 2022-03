மிரட்டும் கோடைக்காலம்.. கூடங்குளத்தில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு.. மின்வெட்டு அபாயத்தால் மக்கள் பீதி.!?

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் இரண்டாவது அணு உலையில் பராமரிப்பு மற்றும் எரிபொருள் நிரப்பும் பணிகளுக்காக 1000 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், கோடைக்காலத்தில் மின் வெட்டு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளத்தில் ரஷ்ய நாட்டு நிதி உதவியுடன் தலா ஆயிரம் மெகாவாட் மின்உற்பத்தி திறன் கொண்ட 2 அணு உலைகள் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.

அங்குள்ள இரு அணு உலைகள் மூலம் இதன் மூலம் 2 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்உற்பத்தி செய்யப்பட்டு தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களுக்கு பிரித்து வழங்கப்படுகிறது.

English summary

The second reactor at the Koodankulam reactor is reportedly at risk of a power outage in the summer as 1000 MW of power generation has been affected for maintenance and refueling work.